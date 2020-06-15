嚴正嵐與李冠毅合作《老姑婆的古董老菜單》新火花。（華視提供）

龍劭華與李冠毅一起演出《老姑婆的古董老菜單》。（華視提供）

華視製作台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》將於6月28日晚間10點華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出，該劇首度將大稻埕美食搬上螢幕，為了尋找最真實的大稻埕滋味，製作人實際走訪在地店家及耆老，意外得到「皮蛋佐烏魚子」這道菜，這兩道食材拆開來味道都很強烈也很濃郁，組合在一起卻意外合拍，嚴正嵐第一次吃還很擔心吃起來會不會很奇怪，但實際上覺得：「出乎意料的合，組合也很像我跟李冠毅，但我是烏魚子，他是皮蛋！」

嚴正嵐對於美食幾乎是來者不拒，問到有沒有不吃的食物，她驕傲地說：「沒有！」她說很懷念外婆做的味增湯加蘿蔔乾，還特地強調是黃色那一種的，如果配上海苔，她可以餐餐都吃這個。雖然被問廚藝她有點心虛尷尬，但話峰一轉，透露之前拍戲時曾扮演過日料廚師，自誇：「我很會切生魚片，蘿蔔也可以切很薄的那一種。」

李冠毅則對美食沒有特別偏好，但對口感則有獨到的愛好，「軟軟爛爛」不用咬的那種是李冠毅的最愛，尤其是放很久的麵或是皮蛋瘦肉粥，追問為什麼會有這種喜愛，李冠毅害羞的表示：「因為小時候很頑皮坐不住，媽媽實在是拿自己沒轍，最後發現很軟的那種料理最方便。」而曾子益卻是對牛排情有獨鍾，還曾經為了練就好廚藝一晚煎了40多片，曾子益回憶起：「小時候家裡是非常貧困的，被嘲笑吃牛排連刀叉都不會用，長大後吃牛排除了它的好味道之外，也有勉勵自己的意味。」

由於戲劇殺青時恰逢新冠肺炎肺炎爆發，讓原本打算去日本東京的嚴正嵐有多一點時間體驗大稻埕的美，在大稻埕住了兩個半月，最懷念的除了當地滿滿的人文情懷，花生捲冰淇淋最令她念念不忘，「最喜歡它滿滿的花生了。」首次在大稻埕拍戲的李冠毅對大稻埕的印象就是過年時滿滿的人潮，實際到這裡拍戲後最有感的也是人情味，回想起有次劇組在拍潤餅捲，黃聖雅特地幫李冠毅特製了一個只有香菜的潤餅捲，李冠毅拿到時整個傻眼：「我還得邊吃邊說很好吃。」讓在場其他人笑到不行，幸好那一場沒有收音。

華視台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》由《雙城故事》導演葉天倫擔任製作人，除了資深藝人吳秀珠，更有金鐘影帝龍劭華等人參與演出，劇中也啟用大量新生代演員嚴正嵐、李冠毅、曾子益、黃聖雅、黃露瑤及實力派的王自強、王鏡冠、游安順等演員，製作人希望帶觀眾再度重溫大稻埕的美好人文，是一個關於「在追尋根源的過程中找回自信的故事」。《老姑婆的古董老菜單》每集60分鐘共10集，6月28日晚間10點華視主頻、8點公視台語台聯合播出。

(中時 )