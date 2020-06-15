同安國小蔡富揚（左起）、張震茂、蔡珮涵，以學校廢棄椅子、舊T-shirt完成射擊遊戲「勇者鬥惡虎」。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

參賽成員製作紅色火山熔岩。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

參賽成員製作發射器的開關。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

獲獎作品「勇者鬥惡虎」的乒乓球發射器。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

偏鄉學童創意無限，設計射擊遊戲勇奪科學大賞全國冠軍！彰化縣同安國小6年級畢業班學生，將廢棄課桌椅、舊上衣和輕黏土，加入程式和影音辨識系統，以「勇者鬥惡虎」射擊遊戲，在全國190幾隊的競爭隊伍中脫穎而出，勇奪第8屆索尼創意科學大賞全國第一名。

在6年級班導師許弘叡指導下，張震茂、蔡珮涵和蔡富揚3人組成「同安夢想家」團隊，報名參加索尼創意科學大賞，歷時8個多月，將學校廢棄椅子、不穿的舊上衣，結合輕粘土製作、電燒繪圖、程式設計、影音辨識系統設定，與科學原理等運用，設計出好玩有趣又充滿創意的射擊遊戲。

蔡富揚說，能拿下冠軍杯真的非常高興，但他更想提醒，比賽時千萬不要只想拿名次，更要想如何把作品做好，才能享受比賽挑戰自我的過程。

校長施皇羽表示，感謝成大蘇文鈺教授的PTWA團隊、彰師大吳仲卿教授的遠哲科學教育團隊、臺北科教館，還有縣府近年對於偏鄉小校的支持，才能帶著全班僅5人的學生勇奪全國第一的殊榮。。

同安國小位處139線大彰路旁，是八卦山半山腰的森林小學，近年校方積極發展特色課程與創客教育，去年還獲得google計畫補助近40萬元經費，在頂樓空間打造木工創客教室，木工車床、電鋸機、電鑽與鑽檯、電動線鋸機、雷射雕刻機和帶狀磨砂機等工具一應俱全、宛如小小木工工廠。

縣府教育處指出，第8屆索尼創意科學大賞的成果展，預計將於8月6日至8月9日於臺北科教館、8月13日至8月16日於高雄科工館展出，歡迎對於科學創意有興趣的師生可以到現場看看同安國小學生的作品「勇者鬥惡虎」。縣府將持續推動科技教育、將資源挹注到學校，期待有更多的學校築夢踏實、發揮創意獲取佳績。

(中時 )