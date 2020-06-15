近年來娛樂圈選秀節目崛起，男團、女團如雨後春筍般冒出，陸續捧紅了好幾位新生代明星，台灣首檔偶像女團養成節目《菱格世代DD52》上週開播後，網友的關注度與話題熱度與日俱增，除了找來華語歌壇天王、天后潘瑋柏與楊丞琳擔任首席導師，首集也邀請到自陸綜出道擁有極高人氣的台灣男孩陳立農作為飛行導師考核「粉紅梅花」女團學員，引起粉絲熱烈討論。

「陳立農今天敢一個人在人生地不熟的環境去挑戰，自己何不嘗試在台灣更努力」成為激勵心平來參賽《DD52》追夢奮鬥的目標。

在首集節目，「粉紅梅花」成員心平在台上和導師陳立農頻頻互動，受訪聊起與他的關係，表示兩人是表演藝術科的同學，也曾和他在同個舞台表演過，談到眼中的陳立農，「他是個很努力的人，對自己有很高的要求」，心平透露陳立農私底下非常用功，總是極力去爭取能在學校演出的機會，且為求讓自己盡善盡美，都會利用課餘時間到經紀公司練習鍛鍊；心平也分享某天在學校得知陳立農休學，看見他變成偶像男團在大陸爆紅，就心情很激動的覺得，「他今天都有膽，一個人在人生地不熟的環境去挑戰，自己何不嘗試在台灣更努力」，也因此陳立農成為激勵她來參賽《DD52》追夢奮鬥的目標，還開心笑說自己現在也變成農農的小粉絲了。

「雖然心平是全團最矮，但卻是裡面最醒目的」，身高150公分的心平相當自豪地說，曾在節目表演中得到導師這樣的稱讚，儘管演藝圈高個比較吃香，過往在試鏡時也曾被告知身高已經輸一半，但身高矮已是事實不能改變，如果想要在表演中引起別人的注意，就需要付出比別人更多的努力，堅信透過不斷精進自己一定能夠補足先天的不足。

中越混血兒謝予容，擁有精緻五官氣質出眾，因看到姐姐熱衷追星喜愛韓團，覺得當明星很讓人憧憬，所以從小就懷抱女團夢，一看到台灣有《DD52》這個女團養成節目就決定報名來參加。

今年20歲的謝予容，是一名中越混血兒，擁有精緻五官氣質出眾，因看到姐姐熱衷追星喜愛韓團，覺得當明星很讓人憧憬，所以從小就懷抱女團夢，一看到台灣有《DD52》這個女團養成節目就決定報名來參加，但謝予容表示，其實自己是個很怕上鏡頭的人，面對鏡頭都會不自覺地變得很緊張，所以在家都會對著鏡子練習說話，而且在上節目後，發現要有出色的演出，「眼神」交流也是十分重要的關鍵。

談到來參加節目家人的看法，謝予容不禁哽咽，表示幼時父母就離異，和爸爸一起在台灣生活，他一個人扛起責任扶養一家三個小孩成長，對於走演藝圈這條路，爸爸擔憂收入不穩定沒有辦法溫飽，不希望女兒這麼辛苦，本是抱反對態度，但看到女兒在舞台上閃耀、開心的樣子，爸爸也慢慢地從反對轉為支持，反過來鼓勵她要堅持初心勇敢追夢，不留遺憾後悔。

AKB48 Team TP一期生日籍成員小山美玲這次也來到《DD52》節目，她表示自己離鄉背井來台已經兩年，因為喜歡在舞台上唱歌與跳舞，一直不斷努力增進自己，來參加節目也是想知道自己的實力到哪裡。

AKB48 Team TP一期生日籍成員小山美玲這次也來到《DD52》節目，她表示自己離鄉背井來台已經兩年，因為喜歡在舞台上唱歌與跳舞，一直不斷努力增進自己，來參加節目也是想知道自己的實力究竟到哪裡，小山美玲透露過往AKB48 Team TP都是拿麥克風唱歌，《DD52》得同時唱歌跳舞來展現自己，要有全身動起來的感覺，期待透過節目培訓能夠改變自己的表演方式，帶給大家更多精彩演出。

菱格世代DD52全台首創偶像女團養成節目將於6月13日(六)晚間08:00-10:00中天綜合台電視首播，敬請鎖定。

(中時電子報)