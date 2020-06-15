新北市體育處為了解決新莊棒球場適逢球賽期間，大量球迷車輛排隊至道路上，影響交通，因此研擬開放臨停車輛也能從月租戶專用入口進入，市議員何淑峰接獲陳情，此調整罔顧月租戶權益，要求暫緩執行、再研議；體育處回應，目前維持現況，將再研議找出雙贏方式。

體育處長洪玉玲表示，新莊棒球場適逢球賽期間，鄰近的新莊國民運動中心停車場僅有1個臨停車輛的入口，使得球迷車輛排隊至路口，影響當地交通，為了解決此問題，研擬開放2個路口，公告7月1日起開放臨停車輛也能從月租專用入口進入。

公告一出，引發月租戶反彈，何淑峰表示，收到許多民眾的陳情，體育處日前公告改變停車入口規劃，罔顧月租戶的權益，建議體育處應暫緩執行、再研議，不應忽視月租戶之權益。

體育處表示，整合民意後，會更嚴謹看待此事，將再與營運廠商討論，盡可能研擬同時滿足臨停、月租用戶雙贏的方式，讓民眾皆能順利入場停車。

(中時 )