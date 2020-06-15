三倍券即將在7月正式上路，經濟部除了設立新網站整理各種加碼優惠之外，另外也整理各方疑問，預計提出Q&A問題集，希望解決各方的疑問。

據悉，問答集方向包含如何方法、如何使用及排除範圍、信用卡及電子支付使用疑義、店家收取三倍券之後如何兌領、是否能是用禮券定型化契約、三倍券發放效果、如何避免套利及個資問題要如何解決等。

值得注意的是，經濟部在使用與排除範圍就列出近20項Q&A，成為問答集當中最大篇幅，其中包含排除電商、鼓勵前往小農實體店面消費、排除遊戲儲值、排除網路外送平台等，不過若民眾要拿三倍券購買彩券，則是不限制但不鼓勵。

至於在實際消費上，知情人士透露，醫院掛號費可以使用三倍券給支付，學校學雜費、私立補習班學費也可以用三倍券支付，不過唯一例外是線上課程並且用線上支付是無法使用。

據悉，依照過去公布的三倍券使用發法，顯示3+1種方式可以領取，提供民眾多元選擇，數位方式也有49家信用卡及電子票證等數位支付業者符合資格，並沒有圖利廠商的狀況。

(工商 )