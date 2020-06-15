工業電腦廠磐儀（3594）15日召開股東會，通過去年財務報告及盈餘分派案，擬配發0.1元現金股利及0.2元股票股利。受惠今年智慧醫療成長動能顯現，溫度監測穿戴設備、遠紅外成像測溫儀等市場需求優於預期，下半年並有軌道交通、遠距視訊設備新接專案出貨，營運表現將優於上半年。

磐儀5月營收1.46億元，較去年同期成長10.36％，月增10.36％，改寫同期新高，公司指出，智慧醫療產品需求提升為營收逆勢走強的主要原因之一，而先前遞延訂單陸續出貨，增添業績表現，累計前5月營收5.62億元，年減3.12％。市場預估，磐儀6月拉貨動能延續，業績可望維持雙增態勢，上半年營收力拚轉為正成長。

在智慧醫療布局方面，磐儀先後與成大跨領域團隊共同研發「智能溫心手環」，協助監測體徵，今年2月再跟微軟及偲倢科技合作推出「口罩與遠紅外成像測溫儀一站式檢測裝置」、「溫度監測穿戴設備」，以及「工業用掌上型遠紅外成像測溫儀」，布局效應顯現。

由於今年新冠肺炎爆發，帶動全球溫度量測設備需求大幅增加，據了解，磐儀因溫度量測速度及校準率較高，陸續接獲客戶追單，相關產品出貨能見度已達第3季，出貨地區包括中東、印度及南美、歐洲等疫情較為嚴重地區。

磐儀表示，智慧醫療為公司重點發展的主要領域之一，因應疫情發展，整體需求優於原先預期，下半年計畫將參加國內兩場以上的生技相關展覽，持續展出智慧醫療產品，未來將進一步深耕至長照市場，導入療養院等場域。

此外，磐儀今年在國內接單也頗有斬獲，除已拿下智慧水表標案，今年底完成交貨，並成功打入軌道交通標案。近期則有遠距視訊設備新單落袋，最快7月開始出貨，第3季起旺季效應可期，預估下半年營收將優於上半年，全年營收維持成長。

磐儀在智能醫療、軌道交通及遠距設備等新單加持下，今年產品銷量估將持續成長，單板、嵌入式等板卡類產品出貨量約8萬片，系統類產品出貨量約5萬台及其他產品。

(工商 )