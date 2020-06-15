東典光電上櫃新股承銷價68元 18:422020/06/15 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東典光電（6588）即將上櫃掛牌，為配合初次上櫃，東典特別在上櫃前公開承銷辦理現金增資3,425萬元，發行普通股342.5萬股，每股面額新臺幣10元，本次現金增資採溢價方式辦理，經查競價拍賣最低承銷價格每股為57.63元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格104.89元，惟均價高於最低承銷價格之1.18倍，最終拍板公開申購承銷價格以每股68元發行。 (工商 ) #東典光電 #上櫃 #最低承銷價格 #得標 #每股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 華爾街大佬重砲轟多頭 美股恐來臨腰斬慘劇？ - 財經 尼康獲利暴跌 相機風光不再 轉型半導體設備 - 財經 台積電斷貨5G晶片出手相救？ 三星爆驚天陰謀暗算華為 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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