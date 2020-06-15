東典光電（6588）即將上櫃掛牌，為配合初次上櫃，東典特別在上櫃前公開承銷辦理現金增資3,425萬元，發行普通股342.5萬股，每股面額新臺幣10元，本次現金增資採溢價方式辦理，經查競價拍賣最低承銷價格每股為57.63元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格104.89元，惟均價高於最低承銷價格之1.18倍，最終拍板公開申購承銷價格以每股68元發行。

(工商 )