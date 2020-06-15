自動化網路資安廠商Fortinet（NASDAQ：FTNT）宣布Secure SD-WAN解決方案的創新功能已被各大小型企業客戶部署於家庭辦公室、分支機構與分散雲中，以提供最佳的使用體驗與安全性。

Fortinet Secure SD-WAN已整合至業界領先的FortiGate次世代防火牆，以作為防火牆功能之一。此防火牆採用業界首創的SD-WAN ASIC，可提供更愉悅的應用體驗、更高效能與更高的成本效益。

為了更容易執行網路變更，並以最少IT人力與基礎架構資源擴大遠距工作範圍，同時維持業務持續運作，內建SD-WAN的FortiGate產品組合能從Fabric Management Center中央管理控制台提供彈性且簡單明瞭的商務原則，能在幾分鐘內迅速配置好大規模的組態，為語音/視訊會議與SaaS等協作應用程式提供最佳效能。

Fortinet的Secure SD-WAN產品組合不僅能應用在企業使用案例，還可以各種產品形式提供，從大型資料中心專用的解決方案，到分支機構、遠端據點，甚至到小型家庭辦公室專用的設備。Fortinet Secure SD-WAN可以從家庭辦公室延伸至分支機構與分散雲，這也是此產品脫穎而出的主要原因。

(工商 )