天線廠佳邦（6284）15日進行董監改選，從董監改選名單來看，泛華新科（2492）掌握的席次從二席增為三席，董座陳培真續任董事長。

佳邦15日進行第九屆董監改選，從原先的五席董事、二席獨立董事，改為四席董事、三席獨立董事，四席新任董事名單由華新科拿下三席，執行長鄭敦仁拿下一席，三席獨立董事分別為高繼祖、洪敏雄、黃德福，泛華新科的席次從上一屆的二席增為三席。

佳邦5G天線營收比重達60％，因國巨（2327）、華新科（2492）先後持有股權也獲市場關注，惟國巨已出清佳邦持股，華新科則以總持股張數4.62萬張，掌握佳邦33.02％股權，穩居最大單一股東。

佳邦今年第一季營收8.89億元，稅後純益4,800萬元，每股稅後純益0.34元，較去年同期每股淨損0.11元轉虧為盈，也較去年第四季獲利4,000萬元小幅成長；累計佳邦今年前五月營收達17.24億元，年增11.1％。

(工商 )