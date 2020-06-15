華南金控15日董事會通過，重新指派子公司華南永昌證券董事及監察人，其中，現在由華南金控董事兼總經理羅寶珠代理董事長職務，但新任董事名單已無羅寶珠。其中，預計將由新任董事，也是證券暨期貨市場發展基金會董事長李啟賢出任，接下來將由華南永昌證券董事會選出新任董事長。

華南永昌證券因從事衍生性商品交易，先是公告依市價評估損失金額34.13億元，而後虧損又擴大，3月全月稅後淨損47.59億元，華南永昌證券累計今年前5月稅後淨損為45.10億元，

財政部日前曾表示，財政部基於股權管理機關，健全投資事業股權管理，以維護公股權益，將督請華南金控公股代表檢討子公司華南永昌證券董事會成員適任性，進行全面改組，強化董事會成員專業性、多元性及獨立性，董事會必須充分認知營運風險，盡職監督控管機制及稽核成效，對經營成果擔負最終責任。

經過一個多月後，華南金重新指派華南永昌證券董事及監察人，舊任者，全數未留任，包含華南金控總經理羅寶珠、華南金控董事許元禎、華南銀行副總經理李耀卿、華南永昌證券董事張松年、台灣荒川化學工業董事王凡、三洋電機董事長李文峰，監察人則為華南銀行財務會計部經理張炳輝，以及周登正。

新任者中，董事包含證券暨期貨市場發展基金會董事長李啟賢、前三商美邦人壽總經理楊棋材、美國銀行台北分行企劃處主管張雅清、百福倉儲實業公司總經理王普、大興電線電纜公司副總經理林長信、華南期貨董事長吳學敏。

獨立董事則有前證交所總經理、前富邦綜合證券公司董事長許仁壽、銘傳大學財務金融學系教授兼財務金融研究中心執行長盧陽正。監察人則為華南銀行金融市場行銷部經理林淑妃、宏麗數位創意公司經理周彥宜。

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