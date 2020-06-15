嘉義縣長翁章梁（左）15日日與藝人黃子佼（右）一同行銷日環食活動，也一同品嚐在地15家特色美食。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁（左）15日日與藝人黃子佼（右）一同行銷日環食活動，也一同品嚐在地15家特色美食。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁（左）15日日與藝人黃子佼（右）一同行銷日環食活動，也一同品嚐在地15家特色美食。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府宣傳日環食活動一波接一波，15日以「太陽之都」名號 ，行銷6月21日當天的活動與多樣好康。（呂妍庭攝）

黃子佼戴上塑膠椅，嘉義縣長翁章梁在後方賣力以毛巾快速旋轉，模擬螺旋槳啟動畫面，場面十分歡樂。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府為宣傳6月21日日環食，今15日請來3金主持人黃子佼與嘉義縣長翁章梁合體宣傳百年難得一見的日環食活動，兩人不但品嘗在地15家特色美食，還重演翁章梁日前受到好評的「觀日任務創意CF」，由黃子佼戴上塑膠椅，翁章梁在後方賣力以毛巾快速旋轉，模擬螺旋槳啟動畫面，場面十分歡樂。

嘉義縣宣傳日環食活動一波接一波，繼上周推出太陽神動漫風創意視覺及翁章梁親自粉墨登場，拍攝「專業的人」及「觀日任務創意CF」後，今舉辦宣傳記者會，黃子佼在記者會上直播現身，宣告6月21日活動當天也會現身直播，陪伴來自全台的遊客共賞天文奇景。

翁章梁說，為了吸引更多年輕族群來到嘉義看日環食，「這次豁出去跟他拚了」，完全不顧形象，任憑幕後團隊「處置」，挑戰以創新的方式行銷嘉義，黃子佼說，「嘉義縣絕對是這禮拜全亞洲最熱門的都市！」，他已安排3天2夜，甚至訂好飯店，一定要來來嘉義縣玩透透！現場也頻頻稱讚嘉義，雖然自己身為三金主持人，但嘉義縣才是真正的3金大縣，「金好甲、金好玩、金好買！」

翁章梁親自向黃子佼介紹，嘉義縣倚山面海，從台灣海峽到3千公尺以上的玉山，北回歸線23.5貫穿其間，孕育出多元且得天獨厚的產業以及觀光資源，現場兩人一同品嚐了在地15家特色美食，在翁章梁不停「餵食」下，令黃子佼直喊，吃不下的，通通要帶回家品嘗。

翁章梁強調，日環食是百年難得一見的天文奇景，嘉義縣是全台最佳的觀賞點，現在正是「疫情解封、遊客放風、日食跟風」的好時機，邀請全國遊客來看這輩子唯一一次的日環食，錯過了要再等195年。

翁章梁也聯手雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能及故宮南院處長彭子程，共同推出嘉義縣日環食主題活動，縣府強調，本次活動規模為全台最豪華，除特別邀請黃子佼在活動當日3點半特製直播節目外，實體活動也跨域山海平原，從高跟鞋教堂、北回歸線太陽館、故宮南院、牛埔仔愛情大草原到太平雲梯，全縣觀測活動超過10處，到活動現場消費或打卡即贈送限量觀日太陽眼鏡，活動現場也有百萬觀日望遠鏡供民眾觀日，還會送出621分免費鳳梨，多項特色活動就是要讓嘉義觀光如太陽般熱情閃耀。

(中時 )