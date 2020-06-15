國立高雄師範大學運動競技與產業學士原住民專班15日舉行體驗活動，校長吳連賞、班主任潘倩玉共同主持，許多師長一起體驗負重接力、擲矛、射箭、八卦網、鋸木等5項原住民傳統運動，專班同學們並表演原住民族「Aka pitaraw」傳統舞蹈，意思是「沒有在怕的」，霸氣十足。

高師大和平校區田徑場15日舉行「原住民傳統體育運動文化校園體驗日～『原』來是這樣」活動，副校長王政彥、廖本煌、總務長蔡俊賢、教育學院院長楊巧玲、進修學院院長姚村雄、公關執行長鄂見智、體育系主任朱嘉華等主管均參與體驗，對原住民文化展現高度興趣。

活動包括負重接力、擲矛、射箭、八卦網、鋸木等5項原住民傳統體育運動，開幕典禮時，「運動競技與產業學士原住民專班」同學特別表演傳統舞蹈「Aka pitaraw」，並邀與會師生手牽手圍成圈、一同跳大會舞，為專班祈福。

潘倩玉強調，「運動競技與產業學士原住民專班」是全國第一個以體育運動及產業發展為教學特色的原專班，奉教育部核准自107學年度起開始招生，以培育運動教練指導員、運動健康產業經理人、各級學校體育教師等領域之專業人才為主，目前已有68位大一、大二學生在學，課餘時間則至健身中心、獵人學校、運動教學團隊等處見習。

校長吳連賞說，高師大近年陸續成立藝術、運動、語言相關領域的3個學士原住民專班，具各自教學及發展特色，這次「原住民傳統體育運動文化體驗日」活動展現「運動競技與產業學士原住民專班」學習成果，參與師生也從中深入體驗原住民文化。

(中時 )