勞動部推出舫就業獎勵政策專屬青年，正好搭上畢業季。（許素惠攝）

畢業季遇國內疫情剛解封，許多產業尚未回復正常軌道，為了協助社會新鮮人謀職，勞動部15日開始祭出獎勵，只要在今年9月30日前就業並做滿半年，最高可獲3萬獎勵金，雇主相對可獲至少每月1.2萬元薪資補助，虎尾就業中心已接獲多家業者探詢，新鮮人更躍躍欲試。

青年就業獎勵計畫昨日正式上路，凡29歲以下高中職、大學或研究所應屆畢業生，只要在同一家公司穩定就業滿3個月，勞動部就發給2萬獎勵金，就業滿6個月再加發1萬元，宛如為自己加薪。

虎尾就業服務中心主任張春美指出，為簡化申請流程，不再只有臨櫃申請一條路，還可郵寄及線上申請，申請人只要備妥申請書、畢業證書、身分證明文件及存摺影本等資料，經過審查符合條件，獎勵金將直接匯入個人帳戶。

張春美表示，另為解決特定製造業及照顧產業缺工問題，社會新鮮人若願意投入，也適用缺工獎勵辦法，將可獲得最高10萬8000元獎勵金，即前半年每月5000元，7至12個月每月6000元、13至18個月每月7000元，最好康的是，兩項獎勵互不排擠，只要符合資格，最高可為自己加薪13萬8000元。

此外，虎尾就業中心因應暑假到來，也積極與企業接洽工讀機會，目前已有益陽能源科技公司等9家企業，共釋出50個工讀職缺。

(中時 )