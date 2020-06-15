據北京市委組織部發布消息指出，為全面排查新發地市場感染源，已於北京市全區展開「敲門行動」，地毯式逐戶排查與新發地有關人員資訊，並按照區疾控中心安排組織人員到定點進行核酸檢測，並進行居家觀察。另外北京下轄豐台區、門頭溝、大興3區進入戰時狀態，紮實開展新一輪「敲門行動」，對5月30日以來與新發地市場密接人員開展大排查。至15日下午全市已排查人員近20萬人。

據《北京青年報》引述北京市委組織部官方微博消息稱，近期已有不少北京市民被社區工作人員詢問相關情況，這是市內各區全面開展的「敲門行動」，摸排與新發地有關人員等資訊。

消息指出，為落實北京市有關疫情防控工作部署，北京市全區以逐戶敲門的地毯式摸排工作，精確掌握相關人員基本資訊、到市場時間及密切接觸人員情況等資料，建立完善摸底資料台賬，按照區疾控中心安排組織相關人員到指定地點進行核酸檢測。各街道迅速組建摸排隊伍，下沉幹部、社工、樓院長、志願者等一對一認領任務，逐戶敲門，以面對面方式開展排查。

消息稱，已進入戰時狀態的門頭溝區亦同時開展「敲門行動」，對14日內去過新發地人員進行地毯式全面排查。指揮各社區、村對新發地高風險人員的摸排工作，屬地鎮街對轄區內企事業單位，逐一排查曾由新發地進貨或與新發地送貨有接觸的人員。各社區、村嚴格落實24小時值守查驗，對於社區排查出的相關人員，第一時間通知，連同共同居住人一併進行居家醫學觀察，由屬地衛生服務部門安排核酸檢測和健康監測，針對出現身體異常人員按照相關流程第一時間處置上報。

大興區除進入緊急狀態外，也啟動「戰時機制」，開展新一輪「敲門行動」，追查與新發地市場有密切接觸的人員。鎮街、園區基地落實全域管控責任，採取張貼公告、微信群、電話聯繫、實地走訪等多種方式開展自下而上地毯式摸排。

另據《人民日報》報導，北京市所有社區（村）都採取「三級應急回應、二級防控措施、一級工作狀態」；人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共部位消殺；暫停開放文體娛樂等室內活動場所；社區（村）居民憑出入證進入；返京人員須核查行程軌跡；快遞、外賣、家政等生活服務業人員資訊登記，核驗北京健康碼；社區（村）加強宣傳提示，引導居民主動配合社區防控。

(中時電子報)