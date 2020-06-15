日前市場調研機構Counterpoint公佈一份報告顯示，因為新冠肺炎影響，4月全球智慧手機出貨量為6937萬台，較去年同期減少41%，其中，三星手機的市場佔有率約為19.1%，華為則達到了21.4%，華為歷史上首次超越三星，成功登頂全球第一位置。

Counterpoint研究公司分析稱，「大陸智慧手機市場已開始復甦，不過三星的Galaxy S20銷售疲軟，這部分受到了印度疫情封鎖的影響。」據三星方面猜測，此次三星手機敗給華為主要原因，是三星佔有較大市場的印度因疫情原因封城，導致三星手機在印度銷量暴減。此外，三星有大量工廠位於印度，印度疫情事件的爆發導致了三星手機的工廠不得不停工停產，三星的生產能力也受到了極大影響。

實際上，印度4月份的智慧手機銷量較3月份（725萬）下降了96％，為29萬台。在大陸市場，華為擁有最高的市場市占。其在去年4月的市場市占為31％，而小米、OPPO、vivo總共佔49％。而今年4月，華為的市占（44%）比其他三家公司的份額（40％）還高出4個百分點。

(中時電子報)