艾邁斯半導體（ams AG，瑞士股票交易所股票代碼：AMS）和位於德國的體外診斷醫療設備製造商Senova今日宣佈，兩家公司攜手合作，結合運用Senova技術和艾邁斯半導體光譜感測器技術成功完成試驗，可以提高用於新冠肺炎（Covid-19）病毒相關抗體檢測的側向層析檢測的效能和可用性。

艾邁斯半導體基於AS7341L光譜感測器專門開發了一款感測器模組，可通過光譜解析讀取側向免疫層析檢測資料。

基於此次成功試驗，艾邁斯半導體和Senova建立了合作夥伴關係，將艾邁斯半導體的讀出技術與Senova的側向層析檢測功能結合運用。兩家公司決定共同開發一款基於抗體檢測的一次性電子側向層析檢測設備，以實現對Covid-19病毒的免疫力檢測。

該設備採用側向層析檢測技術和光譜感測器，將能夠精確、經濟高效地讀出定量檢測資料，提供無需使用者解讀的客觀結果。與現有的PCR檢測方法相比，該檢測套件成本低廉，適合診所和其他定點照護場合應用。

最近的試驗進一步證明了血清蛋白（如C反應蛋白（CRP））定量檢測的可行性，檢測濃度可低至數十pg/ml（皮克/毫升）。這比大多數標準快速檢測讀出設備的檢測靈敏度高10幾倍。如果與Covid-19（SARS-CoV-2）抗原檢測相結合，還可以為Covid-19早期階段通過唾液和鼻腔拭子樣本進行的Covid-19病毒檢測提供平臺，這將是下一個開發目標。

為了更快地達到生產規模，艾邁斯半導體將與領先的醫療用品製造解決方案提供商Jabil Healthcare合作，將其感測器技術整合到具有藍牙連接功能的大批量全方案（turnkey）模組中。

旨在向市場提供一種高正確度、一次性、低成本設備，這將有助於主管部門、醫療服務提供者和其他護理機構更快地實現急需的定點照護抗體檢測，無需費時將抗體試紙送到遠端實驗室。該設備價格低，可輕鬆連接到智慧手機應用或進行雲端上傳，因此可以將原始光譜資料發送到本地支援藍牙連接的設備（例如智慧手機）進行讀取。

此資料也可進一步傳輸至雲端進行評估。然後將結果傳回本地藍牙設備，如果使用者需要，還可以將這些廣泛的測試結果資訊納入國家或國際監測系統。對於敏感的使用者資料，將會採取適當的措施予以保護，如資料加密和隱私政策。

艾邁斯半導體、Senova和Jabil預計將在2020年9月前量產這款經過醫療產品CE認證的一次性專業檢測套件，並供應專業醫療使用，同時艾邁斯半導體下一步將向家用設備認證邁進。

(工商 )