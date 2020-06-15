永彰機電前董事長鄭萬來以年屆70歲，希望因應全球化競爭浪潮，注入年輕新血，上週四（11日）股東會董監事全面改選前，先表態不再續任將交棒。改選後，寶佳集團指派出身外商銀行的顏明宏擔任永彰機電董事長。顏明宏為穩定軍心，今（15）日前往桃園廠視察並表示，轉虧為盈是首要工作重點。

永彰成立於民國76年，由永大創辦人許雲霞次子許作鈿創立，擔任董事長，103年由鄭萬來出任董事長，永大機電持有永彰股權約二成。永彰產品主要為汽車空調，以OEM市場為主，出貨給裕隆、中華車及福特六和等國內汽車廠；車用電子主要客戶為裕隆集團。近年，進口車大肆入侵台灣汽車市場，供應國內OEM市場為主的汽車零組件業者，營運均表現不佳。

永彰上週四舉行股東會，完成董監事改選，原任董事長鄭萬來因年屆70歲，考量公司因應全球化競爭浪潮，需要注入年輕新血，早已表達不再續任，決定交棒。

顏明宏曾任瑞士銀行財富管理執行副總裁，獲寶佳集團延攬擔任源通投資執行長，這次以個人名義，擔任永彰董事長。他上任後，今日先前往永彰位於桃園觀音廠視察，並與產業工會座談，了解公司營運。顏明宏表示，維持正常營運，穩定軍心及擬定營運改善計畫，盡快轉虧為盈為首要工作重點。

永彰曾是國內排名前1,000大的績優廠商之一。隨著大環境挑戰，永彰今年董事會改組交棒，新任董座顏明宏能否發揮長才，擦亮永彰昔日招牌，備受外界關注。

(工商 )