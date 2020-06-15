隨著京東集團在美股屢創新高，即將於「618」在香港掛牌的京東也同時受投資者追捧。如按照發行價236港元計算的話，京東估值將高達7293.28億港元。而市場解讀京東招股之所以受熱捧，主要股東騰訊控股在背後「撐腰」被視作關鍵因素。

觀察京東擁有近4億活躍用戶，但微信和Wechat合計共有超過12億活躍用戶，這讓投資者對京東有較大想像空間，在京東揭披露的招股書中，也詳細說明跟騰訊的合作形式。

據第一財經報導引述業內人士認為，「騰訊系」的企業，包括美團點評和拼多多等都有類似模式，騰訊龐大的用戶群基礎是支撐其投資企業高速發展的關鍵因素。但與新股市場的火熱形成鮮明對比，騰訊和美團的高管減持，讓人對騰訊系前景也產生一定的擔憂。

具體看到京東在招股書中對投資者所說的故事，是微信和Wechat超過12億的活躍用戶，對京東的支撐，第一大股東騰訊跟京東展開的合作，而京東自身活躍用戶則逼近4億大關。

此外，京東招股書中也揭露，上市前京東採用同股不同權架構：騰訊為京東第一大股東，股權占比17.8％、投票權為4.6％；京東創辦人劉強東持股14.7％、投票權為78.4％，仍是京東掌舵手，而美商沃爾瑪股權占比9.8％、投票權2.5％。

(旺報 )