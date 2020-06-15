台東林管處即日起啟動移除入侵種小花蔓澤蘭收購作業，每公斤收購價5元，知本溫泉社區巡守隊4人在荒廢私有地，花了3個多小時，拔除了354公斤，換得1770元，時薪比最低基本工資還低，民眾認為，政府若提高收購價，清除小花蔓澤蘭的效率可能會更好。

台東知本溫泉社區巡守隊長張宏輝，與3名隊員，於上周六在社區內荒廢私有地拔拔除小花蔓澤蘭，在烈日下動員4名志工花了3個多小時，裝成10幾大袋， 15日運到台東林管處知本工作站繳交，共354公斤，換得收購金1770元，等於1個人平均時薪不到150元。

張弘輝表示，小花蔓澤蘭不僅會把果樹纏死，還會引來小黑蚊，收購金雖然不高，但可回饋到社區公基金，也算為社區做點事，不過，若是政府能提高收購金，相信會有更多民眾願意投入小花蔓澤蘭的移除。

台東林管處表示，小花蔓澤蘭對生態危害嚴重，為加強防治及移除工作，即日起到到11月30日止，啟動收購作業，收購地點在關山、知本、大武、成功4處工作站。

台東林區管理處指出，小花蔓澤蘭的移除不能用砍的，施用除草劑也會影響生態，所以必須以人工連根拔除後焚燬，而為了防止死灰復燃，採全株收購（含根、莖、葉)方式，收購金以現金發放，今年預計收購量為60公噸。

(中時 )