受國際籃總(FIBA)認證之「3X3.EXE籃球聯盟賽」，亦是全世界最大3X3籃球聯盟。15日於台中市政府召開記者會，不僅台中市長盧秀燕前來參與。更有FIBA3X3營運總監ALEX SANCHEZ、日本XEBIO集團暨3X3.EXE聯盟主席Takaaki Nakamura及斯洛維尼亞及加拿大3X3國家隊等，來自FIBA3X3大家庭所錄製的祝福影片共襄盛舉。全部賽事將在日本、台灣、泰國、印尼及紐西蘭陸續開打，共102隊參與其中。

「3X3.EXE籃球聯盟賽」是「Absolute3X3」FIBA3X3台灣推廣者首度與來自日本的3X3.EXE 三對三籃球品牌合作辦理，並請中華籃協擔任指導單位及台中市政府共同主辦。自7月4日開始於全台各地舉行，將前進台北、宜蘭、基隆、台中、台南、高雄等，讓比賽方式快速、激烈，強度高的FIBA3X3比賽綻放於台灣各地。

3X3.EXE籃球聯盟所有比賽服裝及帽子皆由NEW ERA所提供，各隊也各自有贊助商協助支持，讓球員專注打球無後顧之憂。台灣區賽事分為北區及南區進行循環賽，各區有6隊，共12支隊伍，將爭奪聯盟戰績前4名的成績，即取得晉級日本東京季後賽參賽資格。另外，「3X3.EXE籃球聯盟賽」比賽最終將有2隊伍可得到2020 FIBA3X3台中挑戰賽外卡資格。

「台中酷城市，要將台中打造成科技運動城市。」在台中市長盧秀燕帶領下，全力將籃球運動向下扎根培育優秀運動人才。台中市運動局長李昱叡表示，希望透過舉辦三對三籃球賽事讓球員盡情發揮精彩球技，也期待吸引各地籃球迷到臺中來。

「3X3.EXE籃球聯盟賽」賽事可由日本3X3.EXE及台灣Absolute3X3的Youtube頻道及Facebook粉絲專頁，與FIBA 3x3 Youtube頻道同步提供全程網路轉播服務，所有賽事皆免費入場觀賞。

(中時 )