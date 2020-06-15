衛福部台東醫院上個月收治1名瘖啞的身心病患安琪（化名），為了和她溝通，身心科醫護人員在晨會時集體學習手語，1個月下來，從醫護人員到保全，20多人都能用簡單的手語跟安琪溝通，安琪也在15日開心出院。

衛福部台東醫院身心科護理師王柔蘋遇見安琪，最常做的動作就是把用手指比數字7，放在嘴角，表示稱讚安琪是個小美女，而安琪也總是笑得很開心，王柔蘋說，人生第1次接觸手語課程，做夢都會夢到「吃藥」是手掌朝上，食指在掌心攪拌然後送進嘴裡。

「不收，她在外面病情只會更惡化」，身心科醫師王紹丞表示，安琪天生聾又啞，收治與不收治之間，讓他陷入天人交戰，如果讓她住院沒有人能夠和她溝通，光是心理治療和用藥都無法向她解釋；失眠了3天，最後還是決定讓安琪住院。

為了能跟安琪溝通，整個身心科絞盡腦汁，最後由社工涂嘉棋找到手語老師錄製教學影片上傳LINE群組，包括醫師、護理師和職能治療師甚至保全在內，共20餘人，除了每天晨會集體學手語以外，有空就拿著手機練功。

部立台東醫院表示，一般身心病患住院之後至少需要3個月的療程，或許是終於有人能夠溝通願意進入她的世界，安琪更常笑臉迎人，其他病友有樣學樣，能用簡單的手語和她互相問候；安琪接受評估之後進度超前，提早兩個月在15日中午開心出院。

(中時 )