李英宏日前拍攝雜誌封面，現場有著一大片草原，問他會否上演猛獸出匣、盡情奔跑的戲碼？李英宏一本正經地說：「多往戶外走，呼吸新鮮空氣，可能有點老派，但靈感會更源源不絕喔。」聊起他從小到大的養成道路，李英宏從10歲開始說起，用國小老師對他的評語「過動又調皮搗蛋」形容當時的自己：後來，20歲的他喜歡五光十色、同樣愛玩，當時最愛去西門町，那裡令他感受青春的氣息、亂中有序。30歲那年，他發行了個人首張專輯《台北直直撞》，「我開始有自己確定的志向跟目標，就是做音樂，把事情做好」。

關於創作，李英宏一直以來都是想講「自己想講的」，不喜歡被說大眾或流行，他自嘲地說：「可能就是比較假掰（做作）吧，也有點逃避。」他漸漸發覺，讓所有人都能理解故事，反而是更困難的事情，一味地掙脫世俗，其實可能是最簡單的；如同他給自己的形容詞：「斯文又不失野性。也可以說斯文敗類啦。」野性的一面會在創作或演出時展現，就像把心裡的猛獸放出來，溜達一下再回來。「我正在體驗這個30歲的感覺」。

李英宏日前拍攝「Ciao潮旅」六月號封面人物照。（Ciao潮旅提供）

(中時 )