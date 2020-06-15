民眾黨立委蔡壁如今(15)日上廣播節目表示，她認為現任台北市副市長的黃珊珊是2022市長選舉的「不錯人選」。消息曝光後，掀起外界關注，許多人也都很好奇台北市長柯文哲第二任任期2022年屆滿後，他屬意的接班人選會是誰。對此，資深媒體人黃暐瀚今在臉書透露，現在談這確實是早了一點，但也不代表沒有人開始準備，但若黃珊珊想參選，對手可不只一個，可能包含蔣萬安、李彥秀、陳時中、吳怡農、鄭麗君。

北市議員楊靜宇今在市政總質詢問柯文哲，是否內心已認定副市長黃珊珊接棒2022選舉？對此，柯文哲回應，時間還久，應該讓很多人有機會接觸市政，到時候還是台北市民決定，將來選前半年再看最後是誰出線。

而黃暐瀚則是說，台北市長的選舉在2022年的年底，雖然兩年半之後的事情，現在講確實是早了一點，但他認為，不代表兩年後的選舉，沒有人已經開始在準備，上週他跟認識20多年的黃珊珊一起錄「鄉民大會」，「珊珊想選2022，對手可不只一個」。

黃暐瀚進一步分析五個對手，分別是第一，國民黨年輕在地立委蔣萬安，長得帥、有藍營票跟年輕票，但有任期內帶職參選的問題；第二，國民黨資深立委李彥秀，長期耕耘港湖地區、黨中央副秘書長，沒有帶職參選的問題；第三，衛生福利部部長兼任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，全台最有影響力「網紅」、支持度破九成、防疫守護神、綠營北市希望；第四，吳怡農，年輕、超級帥、擁有廣大農婦、新潮流力挺、沒有帶職參選的問題；第五，清新前政務官鄭麗君，英派新系共同支持、獨派力挺、財力不俗、沒有帶職參選的問題。

另外，黃暐瀚也說，黃珊珊是資深北市立委、現任副市長，對於市政嫻熟，柯文哲也力挺，她的優點是穩重，缺點為不太會炒新聞、搞話題；但他也認為，從2020看2022，變化還很大，「但北市這局，肯定是兩年後的，重中之重」。

(中時電子報)