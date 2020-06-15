台東縣警察局在台東火車站外馬路，架置4支科技執法監控攝影機，監控進出車站的汽機車，並計算車輛停止等上下客人的時間，一旦超過3分鐘或是逆向開車進出站，就會開罰600元到1200元的罰款，15日起開始舉發；不過由於該處正在施工，僅剩1個車道，民眾認為會造成許多不便 。

台東縣警察局表示，部分民眾前往火車站接送親朋好友時，直接將車輛停放在旅客出口處及車道上，造成後方車輛無法行駛及堵塞，縣警局15日起啟用違規停車科技執法設備，藉由攝影鏡頭辨別車輛有無停止不動達3分鐘，逾時違規停車者，將會開罰600元以上1200元以下罰鍰。

但台東火車站周邊正在進行68處道路改善施工，車站外原本區分上下客2個車道，現在也封閉1個車道，民眾質疑現在執法可能會造成不公，施姓民眾說，等人區整個封死，已經進入旅遊旺季，又在施工， 尤其端午節連假即將到來，會造成許多不便。

台東縣警局交通組長潘慶鴻表示，目前先實施逆向行駛執法，違停部分等上客車道整個完工之後，再實施執法，並會協調縣府建設處在端午節前能讓車站上下客車道完工。

(中時 )