台灣新冠肺炎疫情再傳確診，今天一對在孟加拉工作的夫妻，2人返台採檢再度復陽，也是時隔13天，再度有確診案例；不過國內已連64天無本土病例，蔡英文總統明將造訪新北九份老街，品嘗當地芋圓、肉圓美食，以行動行銷疫後觀光。

受新冠肺炎疫情影響，3月中旬禁止海外遊客入境，重創以日韓、歐美遊客為主的九份、瑞芳觀光，當地遊客人數慘跌，外籍遊客幾乎「絕跡」，只剩下過去的一成，生意被疫情直接打趴在地，讓商家大嘆「活不下去！」希望小英總統來看看！

隨著疫情趨緩，小英原定9日造訪九份老街、基隆廟口，但因行程變更僅至基隆，但小英沒忘記，明與閣揆蘇貞昌下午2點將至九份拚觀光！預計走訪九份老麵店、阿蘭草仔粿、金枝肉圓、賴阿婆芋圓用餐，然後到阿妹茶樓泡茶，以及昇平戲院留影，3點半赴青雲殿參拜。

國內防疫大解封，各地景點近來假日出現出遊潮，基隆廟口也人潮滾滾，蔡英文上周造訪基隆廟口，邀請國人疫後出遊，振興觀光，她先赴奠濟宮參拜，接著廟口走透透，大啖炭燒蚵仔煎、營養三明治、愛玉以及酒釀湯圓，吃飽喝足，刺激當地消費。

(中時 )