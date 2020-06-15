國立中興高中15日舉行畢業典禮，以「魔女宅急便─中興回憶將收件」為主題，期望畢業生迎向另一片藍天；其中，進修部吳錫寬、江雪銀夫婦，每天清晨4、5點就要為早餐店工作忙碌，兩人一同就學，完成高中學業，取得畢業證書，傳為佳話。

許素珠國中時期因負擔家計，無法繼續升學，平日忙於烘焙坊工作外，勉勵自己挑戰自我，三年來一步一腳印的築夢，完成高中學業，不僅拿到遲來的高中畢業證書，更錄取國立台中科技大學休閒事業經營系，為其他同學做了最好的榜樣。

黃美瑟身為南投市內新社區發展協會理事長，曾經一度休學，經丈夫鼓勵再度就學，完成高中學業，並將繼續升大學就讀社工系充實自己，為社區民眾服務。

中興高中校長陳江海表示，期許畢業生和魔女宅急便的角色一樣，在大學生活學習獨立，縮小自我像海綿般汲取課內外所見所學，並將專業學以致用。＃高中 ＃畢業 ＃進修 ＃大學

(中時 )