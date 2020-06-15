魔術師陳日昇年初受困日本鑽石公主號31天，歷經染疫風險，他開直播報平安，引發大眾關注，之後平安返台，並順利解隔離出關。近期他開始在網路上挑戰一天變一魔術，把白紙變口罩，或是把一條斷掉的線，變回完好的線，陳日昇表示，這些橋段都是為疫情設計，都是想安撫人心，「上天讓我平安，我應該要做點事回饋社會，直到疫情結束。」

陳日昇表示，家中祖父輩從事道士工作，為人舉行宗教儀式，療癒人心，「我變魔術，能帶給人快樂，也是在療癒人心。」但帶給人快樂的背後，是無盡的準備，陳日昇表示，魔術師是非常自虐的行業，「一個表演可能花了半年時間準備，但3分鐘演完，又得想新的表演了，因為觀眾已經看過了。」

1984年出生的陳日昇，之所以成為魔術師，是7歲時跟著爸爸看電視上的大衛魔術秀，開始對魔術著迷，小學三年級，有天書商到學校擺攤，他被一本魔術書《小小魔術師》電到，這是他最初的武林祕笈，自此決定踏上追夢道路，從書上教的小魔術開始學起，家人看得哈哈大笑，是他最初的觀眾。

之後國中準備升學，魔術只得暫緩，一直到高中參加康輔社才又重拾，就讀政大經濟系期間，則是參加魔術社，服兵役時擔任替代役反毒大使，他同樣表演魔術，不間斷地鑽研魔術技巧。

為了表演魔術，陳日昇曾燒到頭髮、眉毛和手，但他樂此不疲，「魔術師很享受在舞台上讓大家驚豔的感覺，這令人上癮，一旦享受這種感覺，就回不去了。」

曾獲日本海及馬來西亞魔術大賽雙料冠軍，曾登上央視「我要上春晚」節目，陳日昇享受舞台，但他也曾犯過錯，「我表演時失手，讓觀眾看到我的機關，這是犯了大忌，很不應該。」

但只要還想在舞台上，就得想辦法解決，陳日昇表示，「魔術師必須時時保持謹慎態度，但失誤一定要找出原因並改進，內心的不舒服，要慢慢調適，這樣下次才會更好。」

陳日昇表示，他很喜歡一部講魔術的電影《頂尖對決》，「裡面把自己逼到絕境的魔術師可能太激烈了，但魔術師，就是為達效果想方設法，時時在推翻自己的人。」

(中時 )