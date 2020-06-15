嘉義在地的永慶高中扮演起防疫小尖兵的角色，主動提供６台學生自製的自動感應洗手機共同防疫。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義在地的永慶高中扮演起防疫小尖兵的角色，主動提供６台學生自製的自動感應洗手機共同防疫。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

永慶高中扮演起防疫小尖兵的角色，主動提供６台學生自製的自動感應洗手機共同防疫，因外形可愛，連神將童仔都來試用這款。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

永慶高中這次結合新港文教基金會供餐惜福活動，讓學生的創意發明在大甲媽遶境活動中亮相，永慶校長蘇淵源（左二）與新港文教基金會執行長俆家瑋（左一）、基金會董事吳俊謀（右一）和志工團副團長林致遠（右二）。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

一年一度的大甲媽祖遶境，今15日晚間將從嘉義縣新港奉天宮起駕返程，嘉義在地的永慶高中扮演起防疫小尖兵的角色，主動提供６台學生自製的自動感應洗手機共同防疫，因外形可愛，連神將童仔都來試用這款「永高牌自動感應式洗手機」，進香信眾更對校方的用心稱讚不已。

永慶高中校長蘇淵源表示，這批科技創新的防疫利器，是校內「AI人工智慧科技班」的學生，結合資訊、生活科技與電子3個領域，創新跨域特色課程的創作成果，整台自動洗手機，從外觀設計、ＰＣＢ電路板製作、程式設計到最後的成品組裝，全都是ＡＩ科技班的學生親手完成的。

蘇淵源說，學生利用廉價的材料，甚至拿礦泉水空瓶廢物利用，創造出價值上千塊的機器人「自動感應洗手機」，不但免去用手擠壓酒精瓶的麻煩，讓校園的防疫更安全衛生，同時防止人與人近距離接觸，避免因接觸又被其他細菌、病毒感染的潛在危機，是經濟且環保的創新發明。

永慶高中這次結合新港文教基金會供餐惜福活動，讓學生的創意發明在大甲媽繞境活動中亮相，果然獲得信眾肯定，蘇淵源說，這是給永高的孩子最好的鼓勵，也是永慶科技教育實務與理論兼具的最佳證明。

(中時 )