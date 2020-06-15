上周美股因市場擔憂第二波疫情再起，道瓊指數重挫近6％。新興亞股雖受市場情緒波動，但僅小跌約1％，相對強勢，尤其台股受惠長期「+0」，上周繼續受外資追捧，吸金12.3億美元，額度居新興亞洲之冠，上周僅小跌0.4％。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，火熱的行情搭上冷清的基本面，未來一周台股恐陷多空交戰，盤勢將呈區間整理。市場目前仍在觀望第二波疫情發展，但他認為，國際上對於圍堵疫情已具經驗，與2月時不可同日而語，投資人無須過度悲觀。

周俊宏表示，美國聯準會已表示，低利率將延續至2022年，再加上解封行情持續延燒，相對看好高速傳輸、Mini LED與解封概念股，像是腳踏車、觀光等。他特別指出，腳踏車類股最近行情延燒，因疫情改變民眾運動的社交距離，造成健身房同樣空間的使用人數比疫情爆發前下降二到三成。

過去五年，由於健身房、瑜珈的興起，造成全球騎自行車運動人口減少約600萬，他預期，這些人在健身房空間受壓縮後，未來可望重回自行車運動，考量台灣自行車一年出口總數約300萬輛，短期內大量回鍋人口將拉抬需求，帶領整體行業重返榮耀。

周俊宏表示，先前美中攻防曾引發市場驚恐，但觀察雙方互動，中方通過香港國安法後，後續未出現實際動作，境內衝突也未進一步升高；美方通過外國公司問責法後，目前也暫時按兵不動，顯然雙方仍有顧忌，在市場資金動能充足的前提下，長線來說股市仍具成長空間。

(工商 )