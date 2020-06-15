招募以色列新創公司落地台灣的台以專區計畫IP2（Innovation Park x Israel Project），在經濟部中小企業處的積極推動下，已於年初啟動。崇越科技（5434）在6月初與該計畫評選出的以色列公司EZMEMS簽訂合作意向書，將導入以色列的感測技術，可應用於半導體製程及工業製造遠端監控領域。感測器終端應用市場包含醫療、遊戲、能源、包裝飲料、汽車、家庭領域，每年潛在市場規模超過100億美元。崇越科技表示，台灣半導體產業以獨特的垂直分工模式，取得全球優勢，透過這次與以色列業者的策略結盟，可望擴大感測應用市場。

因應新型冠狀病毒，EZMEMS公司與全球前十大醫院─席巴醫院（Sheba）合作，提供點滴和呼吸器的感測應用裝置。相較於微機電系統（MEMS）技術的感測器，製造、封裝及整合成本昂貴，EZMEMS公司藉由智慧聚合晶片技術（smart microfluidic polymeric chips），開發新智慧塑膠感測器（Smart Plastic Sensors），提供壓力、流量、溫度、電導等監測，並可整合於一次性的器材設備中，提供高品質、便利、經濟的解決方案。該項技術目前取得全球逾10項專利，在以色列已應用於醫療及食品產業。

崇越科技營運長陳德懿表示，看到以色列以跳躍創新思維，顛覆傳統感測晶片的製造技術，大表讚賞。崇越科技在半導體領域已奠定穩健基礎，並跨足水處理環保工程、智慧節能養豬場、大健康事業等。未來，有機會將此感測技術導入相關製程與工程的遠端監控，即時掌握生產狀況。由於以色列在農業、醫療擁有先端技術，透過這次台以合作，有機會創造雙贏成長機會。經濟部中小企業處處長何晉滄表示，透過串接台以兩國的科技與醫療產業，期望創造更多符合消費者需求的商品。

半導體材料代理龍頭崇越科技，近年積極展開多角化經營，並跨足環保綠能、太陽能電站等循環經濟領域。2019年合併營收一舉突破新台幣300億元大關、達317億元，每股盈餘（EPS）9.48元，營收屢創佳績。

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