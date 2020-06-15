南投縣議員李洲忠，15日在縣議會縣政總質詢時指出，振興三倍券到現在還沒有看到，建議「叫小賀」（有膽識）的南投縣長林明溱，直接發現金給民眾，縣民一定很有感！林明溱表示「我比蘇貞昌還有guts！但是縣府沒有錢，無法發現金。

李洲忠指出，新冠肺炎重創經濟，各行各業都受影響，行政院要推振興券，只有2000塊，但是規定一大堆，而且到現在還沒有看到？李洲忠推崇林明溱是最有魄力、叫小賀的縣長，並且建議南投縣自己發現金給民眾，以最直接的方式振興經濟，民眾一定很有感。

林明溱答詢時表示，「我比蘇貞昌有guts，但是沒有錢」，因為縣府財政拮据，不可能發現金給民眾，而且，南投縣人口49萬多人，每人發1萬元，就要幾十億元，縣府根本無法負擔。

李洲忠隨即表示，不必發到1萬元，發幾千元民眾也很歡喜！林明溱說，縣府沒辦法發現金給民眾，但是有提供貸款和紓困措施，幫助振興經濟，透過政策的推行，讓民眾能夠賺錢。

林明溱指出，例如青年創業貸款，每人最高可貸100萬元；還有許多單親或隔代教養的家庭，為了讓孩子求學沒有後顧之憂，縣府調查後有100多人，也提供每人3萬元的慰助金，讓他們安心向學。

(中時 )