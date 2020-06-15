澳洲總理莫里森（Scott Morrison）15日表示，澳方就該國男子吉萊斯比（Karm Gilespie）因走私毒品在大陸被判死刑一事，正在尋求與大陸交涉，目前正值兩國緊張關係不斷升級之際。

據路透報導，莫里森在澳州議會上宣讀了一份聲明，他說為這名澳洲公民感到悲傷和憂慮，並表示該國仍然堅決反對死刑。莫里森表示，透過各種外交途徑，他們一貫主張在世界範圍內廢除死刑，並將繼續向吉萊斯比提供領事協助，並就他的案子與大陸交涉。

據了解，吉萊斯比曾當過演員，2013年試圖從大陸南方城市廣州白雲機場乘坐國際航班時，因在其托運行李中發現超過7.5千克的甲基苯丙胺（冰毒）而被捕。

在大陸，因走私毒品而判處死刑的情況並不罕見，死刑通常採取槍決方式。針對最近一名澳洲男子在廣州被判處死刑，大陸外交部15日表示，相關案件與兩國關係沒有任何聯繫，大陸司法機關依照法律程序獨立辦案，澳方應尊重大陸的司法主權。

大陸外交部發言人趙立堅在15日舉行的例行發布會上做出上述表示。他說，大陸法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用，對於危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。大陸法律規定，任何人犯罪在適用法律上一律平等，大陸司法機關對不同國籍的罪犯均依法做出處理。

而澳洲當局13日表示，大陸判決澳籍男子死刑，可能進一步加劇兩國的緊張關係。

(旺報 )