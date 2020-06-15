魔術師陳日昇在年初受邀到鑽石公主號表演，沒想到船上有新冠肺炎確診者，為此留在船上隔離，想到下船之日可能遙遙無期，他只得先開直播，向親友報平安，「直播鍵按下去前，我掙扎了一下，從那一刻起，我成為災難片的人，不再是在舞台上表演的酷炫魔術師。」

這段在船上隔離的日子，由他口述、資深媒體人李世偉撰寫成《魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生》一書，和世人分享從船上離開的逃脫術。

陳日昇表示，最初是想透過直播，把真實情況和外界分享，並取得更多家人朋友情感上的支持，但後續效力，比他原先想得還要大，「駐日代表處原本只能透過新聞，知道船上有台灣旅客，但不知道怎麼聯絡，後來透過直播找到我後，他們一起加入LINE群組，參與和日方的溝通協調需求。」

陳日昇表示，在船上隔離又擔心染疫的日子，他為了增強抵抗力，冒著風險到餐廳用餐，以維持健康，除了增強體力，陳日昇還瘋狂洗手，戴兩層口罩睡覺，使用三套衣服，區分好外出服和內穿服，降低感染風險。

然而，好不容易撐過隔離結束，只要檢查結果是陰性就可以下船，台灣包機也要來了，陳日昇表示，他卻還等不到自己的檢驗報告，他轉而向船方高層求救，才順利取得檢疫報告為陰性，搭上包機返台。

陳日昇表示，自己個性原本不愛麻煩別人，「但經過這件事，我知道凡事一定要先自救，老天才會幫忙，自己先積極了，危機就會有轉機。」

(中時 )