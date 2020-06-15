《晚班》改變以往觀影習慣，觀眾可依照選擇推演出7種不同結局，邊看邊玩相當新鮮。（威秀影城提供）

台灣的新冠肺炎疫情趨緩，電影院人潮逐漸回流，皮克斯動畫《1／2的魔法》稱霸4週票房冠軍，全台票房逾3500萬元。驚悚刺激的科幻怪物片《深海擴散》異軍突起，拿下新片票房冠軍。經典片《末代皇帝》、《銀翼殺手最終版》、《黑暗騎士》等片也都在票房前10名，讓觀眾少了好萊塢大片的同時，選擇照樣多元。

各家片商動腦筋救市，力求觀眾重返戲院，威秀影城獨家推出的互動式電影《晚班》，改變以往觀影習慣，觀眾可依照選擇推演出7種不同結局，讓人邊看邊玩相當新鮮。威秀上週先行在全台北中南3間影城，以每天限定2場的放映試水溫，結果票房表現不俗，打敗不少當週新片，滿座率更一度高達97至99％，一票難求。

《晚班》話題熱度高，許多影迷為了最難見到的彩蛋結局，甚至一看再看，影城為了讓觀眾能體驗人生重來的趣味，也推出二刷優惠價150元，盡興看電影。該片現正於信義威秀、台中大遠百與高雄大遠百威秀放映，至下月3日起，則更換映演影院，台北仍由信義威秀映演，中南部則換為新竹大遠百與台南遠百威秀影城。

而受疫情重創的歐美影視產業，暑假檔由奧斯卡金獎影帝羅素克洛（Russell Crowe）打頭陣，主演的好萊塢片《超危險駕駛》搶先在下月10日與美同步上映。其他大片檔期則再度洗牌，克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的《天能》延後2周至下月31日，原檔期安排上映《全面啟動》10周年紀念版，讓外界猜側2部片劇情有所關聯。此外，《神力女超人1984》撤出暑假檔改為10月2日問世；《007：生死交戰》則逆勢提前，北美檔期改為11月20日上映。

(中時 )