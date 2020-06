非裔男子佛洛伊德上月底在明尼蘇達州,因警察執法過當身亡,掀起全美國各地的抗議浪潮。他6歲幼女吉安娜的未來,也備受關注,歌手肯伊威斯特表示願意支付她上大學的費用,78歲的歌壇超級天后芭芭拉史翠珊,則贈送迪士尼股票給小女孩,也就是說,吉安娜現在已經是迪士尼股東了。

吉安娜在自己的社群媒體IG,上傳她開心拿著股份證明書的照片,圖說寫道,「謝謝芭芭拉史翠珊送給我的包裹,現在,我是迪士尼的股東了,謝謝妳。」

貼文並未透露史翠珊送了多少股份給吉安娜,但除了股份外,天后還送給小女孩兩張她的專輯,包括她1965年發行的錄音室專輯《我叫芭芭拉》(My Name Is Barbra),以及1966年的《Color Me Barbra》。

(中時 )