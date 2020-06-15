國立成功大學數據科學研究所副教授李政德與學生蔡育哲組成團隊，在科技部哥倫布計畫補助下，和韓國基礎科學中心（Institute of Basic Science，IBS）組成跨國團隊，並與世界海關組織（World Customs Organization，WCO）合作，研發AI人工智慧演算法，用於海關走私偵測。現也於奈及利亞、馬拉威的海關每周線上測試，並著手開發2國專屬的海關查緝非法系統。

李政德指出，此跨國合作計畫自去年11月開始，團隊運用AI從每筆進口申報的資料中，找出進口單、貨物、進口貨物類型、數量、與價格的關聯性，並根據歷史資料準確找出非法交易的有效線索，並建立出即時偵測模組。海關可透過這套模組，偵測貨物是否有可能為非法走私交易，讓有限的人力可以專注在較為可疑的貨物交易上。

參與計畫的學生蔡育哲說，根據奈及利亞2012至2017年的資料，違法交易僅占所有交易中的1至2％，現行作法是仰賴人工檢測與經驗法則判斷；而研究團隊透過讓AI學習260萬筆奈及利亞海關自2012至2017年的進口交易紀錄，結果顯示，從260萬筆資料中，排序最前的10％，就能揪出全部資料中90％的違法交易，相比人工偵測準確率僅2％，可謂效果大幅提升。

李政德強調，接下來團隊希望能讓AI只用1％的海關進口交易資料，就抓出絕大多數的違法交易，並盡量減少逃漏關稅帶來的損失。李政德也說，希望藉由研究成果，能讓世界看到台灣的AI研發能量，也期盼將來有機會可以爭取加入WCO。

(中時 )