陳天仁化身紅衣厲鬼，無所不在。（原創娛樂提供）

即將上映的驚悚鬼片《驚夢49天》結合懸疑推理及「觀落陰」，在片中飾演紅衣女鬼的「象迷娘」陳天仁，為了大銀幕處女作拚盡全力。從確定角色開始，她便時常看鬼片及對著鏡子勤做表情練習，更將學生時期的撞鬼經驗運用在拍片上。膽大的她，曾不小心租到前房客燒炭自殺的房子，當時對時常聞到的燒焦味不以為意，直到有一次親眼目睹人形黑影從眼前消失，那份透心涼的顫慄感，即使到現在也忍不住發抖。

不僅要扮鬼，陳天仁在片中還遭受性侵，所幸合作演員楊志龍不僅專業度十足，又是大學學長，對方紳士般的保護讓她完全放膽發揮，唯一的抱怨是床鋪上的灰塵讓她一直過敏，現場頻呼「好癢！」即便如此拍攝性侵場面，臉上的厭世無力感，仍讓現場工作人員紛紛對她的演技豎起大拇指。

該片編劇潘志遠更是為了將「觀落陰」元素結合至刑偵案件，不惜親自下海體驗，希望能用到地府一遊的經歷，換劇本內每一幕的步步驚心，「這是一個很難言喻的體驗過程。」他說，觀落陰很像是一種集體的催眠，單調的木魚聲配上咒語吟誦，神志容易陷入恍惚，而整個過程，與其說是到鬼屋探險體驗，反倒更像是在陽間看著Discovery 頻道一樣，抱著一份的期待，跟渴求答案的心情，進入了一段不同空間的旅程。

編劇也表示，雖然依照宗教的說法，他個人的靈命不夠，最終無法成功叩關，但在體驗過程中，他確實有所感應，更讓他對於觀落陰這個台灣民俗好奇，想再深入了解，也因為有了這樣的體驗，才能產生出《驚夢49天》將觀落陰與刑偵案件合而為一的驚悚懸疑劇本。該片6月24日上映。

(中時 )