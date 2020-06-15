安錫國際動畫影展雖因疫情在今年取消實體活動，但媒合活動仍線上不打烊。改編自已故漫畫家葉宏甲作品《諸葛四郎》的動畫電影《英雄的英雄》，今年也加入動畫媒合單元，在國際舞台一展台灣本土英雄的氣魄。葉宏甲長子葉佳龍表示，期待透過參與國際商展，讓《英雄的英雄》有機會能到法國、德國等地播出。

葉佳龍表示，《英雄的英雄》尚在製作階段，將於安錫影展釋出電影前導片及海報，希望以有別於日系畫風的獨特風格，吸引來自各地的投資人或片商，若能洽談在OTT平台播出，也是很不錯的機會。

《諸葛四郎》為葉宏甲自1958年開始於台灣漫畫雜誌《漫畫大王》上連載的作品，描述諸葛四郎和伙伴真平，如何以高強武功及謀略打倒惡人、怪物的故事，風靡60年代，更曾改編為真人電視劇及電影。

2017年，紙風車劇團將《諸葛四郎》改編為兒童舞台劇，累積超過4萬人次觀看，讓葉佳龍見識到「老漫畫新文創」的可能，在2019年啟動3D動畫電影《英雄的英雄》製作，由導演劉育樹及林于竣共同執導。

葉佳龍表示，《英雄的英雄》擁有舞台劇及漫畫的DNA，分鏡動作多由舞台劇發想而來，電影原預計為明年春節登場，目前也因故事調性，正考慮在明年兒童檔期於台灣上映。

除《英雄的英雄》外，另有多部台灣動畫在文策院規劃下，將參與安錫影展線上媒合活動，包含去年金馬獎最佳動畫獎得主導演王登鈺新作《秘密耳語》、公共電視的《台灣特有種》動畫版等，都將於安錫影展「虛擬台灣館」展出。

文策院此回也首度將圖像出版業者導入影展機制，協助12間出版業者，帶著44本漫畫、繪本等圖像內容出版品，參加大會舉辦的「Meet the Publisher」單元，讓更多圖像出版業者與國際動畫製作人進行媒合。例如已有豐富影視經驗的《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》以及《北城百畫帖》，以及在國際間擁有高知名度的幾米繪本，都參與此次媒合活動。

(中時 )