第4期板橋435藝術家進駐計畫，即將於6月中旬登場。新北市文化局開辦435藝術家進駐計畫至今，首度開放不限國籍申請，吸引英、法、日、韓、港、俄羅斯及台灣藝術家投件。本期投件數量暴增超越百件，逾百位藝術家爭奪60席，在超越國界超越數量的激戰當中選出優秀及具潛力的藝術家共同入駐435藝術大家庭。

為鼓勵藝術家勇於追求夢想，並扶植藝術家在創作之路綻發能量，文化局開放435藝術聚落3棟建築物供藝術家進駐。自2013年起開始辦理的435藝術家進駐計畫，希望讓青年藝術家不必擔憂創作空間，能更放心地進行藝術創作，並藉由藝術能量群聚效應，打造聚落成為藝術家夢想基地。

本次評選恰逢新冠肺炎疫情，部份藝術家滯留國外無法前來，聚落評選首次橫跨時間與空間，啟用視訊連線，希望藝術家不畏疫情，超越空間參與評選。評選雖如期舉行，惟疫情更加劇烈演變，聚落因此延後進駐關閉2月之久，期間進行空間消毒與聚落整頓，希望藝術聚落的每位藝術家能安心地進行創作。

(中時 )