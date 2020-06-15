員林家商學生蕭立嶸（中），為了學校創作畢業歌曲，還找來縣內18所高中職聯歡會代表，合唱「明天會更好」為疫情祈福。（蕭立嶸提供／吳建輝彰化傳真）

蕭立嶸的爸爸蕭文勇力挺兒子，慷慨出資找錄音室及專業團隊協助錄音，還到學校拍攝校園MV。（蕭立嶸提供／吳建輝彰化傳真）

這群孩子發揮所長，為疫情祈福，也為自己青春的歲月，譜出精彩的樂章（蕭立嶸提供／吳建輝彰化傳真）

受新冠肺炎影響，許多地方都停辦畢業典禮，但疫情減緩放寬開放，今彰化縣內許多高中職接連舉辦畢業典禮，而彰化縣員林家商畢聯會主席蕭立嶸，為了學校創作畢業歌曲，還找來縣內18所高中職聯歡會代表，合唱「明天會更好」為疫情祈福。

員林家商蕭蕭立嶸，這次除了找來縣內18所高中職畢聯會合唱外，也自己作詞作曲，為學校打造專屬的畢業歌曲，「我們都擁有一個夢」，要送給員林家商的全體師生。

蕭立嶸從４歲開始學習鋼琴，後來又學習吉他，這次接下畢聯會主席時，原本希望大家能提交作品，但大家都很忙碌，所以他只好自己來，前後花了近半年的時間，不斷找尋靈感，從題材，歌詞到編曲，都一手包辦。

蕭立嶸說，家人都熱愛音樂，創作過程爸爸跟姐姐也給予相當多的協助，這次找來同學合唱，拍攝專屬的員家的MV，這首歌也是員家第一首屬於自己的畢業歌曲，歌詞裏也出現許多能引起員家人共鳴的場景，像是軍歌、排球比賽，還有送舊迎新等活動。

蕭立嶸的爸爸蕭文勇說，得知兒子想當主席後，就奉勸他別吃力不討好，但他積極想證明自己，做爸爸的只能全力支持，就建議他拿出本身，發揮所長，學音樂這麼久了，寫個歌來證明自己，常常半夜看著他抱著吉他、鋼琴創作，這是他長大後第一首創做，讓他相當感動

員林家商校長陳定宏說，在今天的畢業典禮上，聽到這首歌真的是又驚又喜，蕭同學將校園發展特色，融入歌曲裡面，搭配情感濃厚的曲目，充分代表應屆畢業生的心情，讓他相當感動，也希望蕭同學未來能將才華展現，為自己譜出更精彩的人生。

(中時 )