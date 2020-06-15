梁家輝男扮女裝的「段皇爺」成為經典。（catchplay提供）

梁朝偉所飾的歐陽鋒在片中笑料不間斷。（catchplay提供）

即將重返大銀幕的不敗喜劇神片《射鵰英雄傳之東成西就》，先前公布上映國台配版本後，禁不住影迷想聽到張國榮、梁朝偉、張學友、梁家輝、劉嘉玲等巨星的原音呈現，敲碗希望上映粵語版本，並能透過粵語原音再次回味哥哥張國榮的風采，片商不惜成本趕製，宣布粵語版將與國台配版於19日同步重映。

片商為了找回人潮，14日與新北市政府合作，於「青春電影YA!」露天汽車電影院放映《射鵰英雄傳之東成西就》，看得影迷津津樂道。15日更大規模舉辦試片，現場除了有「秒變香腸嘴歐陽鋒」道具，讓觀眾嗨玩外，亦有粉絲直接裝扮成電影中「洪七公」、「小師妹」、「歐陽鋒」及男扮女裝的「段皇爺」，讓來參加的觀眾又驚又喜，紛紛求合照。

播放電影時，除了全片讓觀眾從頭笑到尾的密集笑點外，當配樂一響起由張學友演唱的經典歌曲〈我love你〉、〈誰是大英雄〉及由張國榮、梁家輝以粵語原音演唱的〈雙飛燕〉時，影迷更是忍不住跟著合唱。片商更在映後出奇招，加碼請吃香腸，秒讓觀眾想到歐陽鋒與店小二的經典對話，再度噴笑，直呼享完眼福再飽口福太滿足。

(中時 )