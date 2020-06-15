一架美國空軍駐紮英國的F-15C戰機，在今天(6月15日)早上墜落北海，飛行員下落不明，美國空軍工在搜救中。
航空學家(The Aviationist)報導，第48戰鬥機聯隊(48th Fighter Wing)公共事務部稱，該聯隊的第493戰機中隊的一架F-15C，在英國當地時間早上9點40在北海失蹤，該戰機的呼號是「CHOSEN 4」，目前好幾架美軍飛機正在搜救。
就飛航網站的資料，目前在北海空域有3架KC-135 與1架E-3預警機正在盤旋尋找，其他的搜救直升機必然更多。
美國空軍第493戰鬥機中隊，是F-15C在歐洲唯一的作戰中隊，該中隊歷年表現不錯，在2019年的「雷神杯」(Raytheon Trophy )空軍中隊競賽中，力壓群雄得冠。
雷神杯是雷神公司舉辦的美國空軍中隊內部評賽，中隊必須很好的訓練演習成績、後勤妥善率、個人分數評比、飛行安全性都有高分才能得名。
(中時電子報)
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