總統蔡英文今日出席「109年警察節慶祝大會」，她希望繼續落實警用無線電逐步汰換的政策，並增購輕便警棍、拋射式的電擊器，以及建置互動式情境模擬靶場。蔡政府第一任期把警察制服換新，蔡英文希望未來能給予第一線警察更好的福利和後勤支援。

蔡英文指出，已經請行政院優先推動兩個專案，包括「警用無線電汰換更新專案」、「精進員警執勤安全方案」，目前都有初步成效。

蔡英文表示，針對現有警用無線電裝備老舊、無法跨區通訊且保密性不足等問題，政府已經編列預算，在「整體規劃，分區啟用」的原則下，逐步汰換成更保密、也具有跨區通訊功能的新型無線電，讓同仁在執勤時，能有安全和順暢的溝通管道。

另外，為了保障第一線員警的安全，行政院也已經核定4億8000萬經費，要增購更輕便的警棍、拋射式的電擊器，以及建置互動式情境模擬靶場。

她指出，新制服的替換、基層待遇的提升，警消社會住宅的興辦等措施，也都持續推動、精進當中。

(工商 )