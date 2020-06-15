繼中華電信取得我國第一張5G執照後，遠傳也通過國家通訊傳播委員會（NCC）審核後核發3500MHz、28000MHz頻段5G特許執照，成為我國5大電信業者第2家拿到執照的電信業者。

NCC表示，遠傳電信標得3500MHz、28000MHz頻段用以發展5G，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，並向NCC申請核發特許執照。NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，故決議核發遠傳電信5G特許執照。

遠傳表示，自4月獲得系統架設許可後積極進行網路建設，目前已建設數百台5G基站，將如期在暑假開台。遠傳也著手在5G智慧工廠的應用，目前已與台達電子、微軟合作，搭配5G 80MHz連續頻寬，在台達桃園龜山廠生產線導入AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技三大應用。

NCC說明，依業者規劃進度，預計最快於今年7月我國將邁向5G新紀元，國人將可運用5G網路之高寬頻影視（4k／8k）、多樣化AR／VR、360°視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會之場景，體驗5G大頻寬、低延遲、大連結之特性。

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(中時電子報)