金門出現旅遊回流狀況，特產店人潮愈來愈多。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯今（15）日率團赴民航局爭取擴大運能，局長林國顯允諾增加班次及協調放大機型，另對虎航即將於7月加入台金航線，也表示樂觀其成。（縣府提供）

台金航線空運吃緊，金門縣長楊鎮浯今（15）日率團赴民航局爭取擴大運能。（縣府提供）

疫情趨緩帶動國旅熱潮，台金航線旅客激增，金門縣長楊鎮浯今（15）日率團赴民航局爭取擴大運能，局長林國顯允諾增加班次及協調放大機型，另對虎航即將於7月加入台金航線，也表示樂觀其成。

林國顯也表示，民航局將要求航空公司維持合理的團散比例和及早清票，以維機票流動性。至於縣府爭取華信加入金高航線，以及立榮恢復金高航線每日8班，也同意協調推動促成。

在國旅遊客日益增多下，台金線運能吃緊，出現一位難求的情況。楊鎮浯要求觀光處為即將到來的端午連假及暑假親子遊預作準備，今天更邀集金門縣旅行公會理事長林永標、觀光協會理事長吳嘉獎、民宿旅遊發展協會理事長翁世白、旅館公會理事長蕭淑珍等人，並率同觀光處長丁健剛、秘書陳志斌及顧克亞科長等人拜會民航局，協調相關因應措施。

楊鎮浯等人建議台金航班放大機型及增加班次，以及爭取虎航320機型盡快加入台金航線，同時早日恢復金澎航線，以因應端午連假及暑假旺季的鄉親及旅客需求。另爭取協調立榮恢復金高線為每日8班，並促成華信加入金高航線，以因應兩地往來需求。

楊鎮浯說明，疫情爆發後「小三通」客運暫停，台金線跟著減班調整，但目前國際疫情仍未緩和，導致國外旅遊客群轉向國內旅遊，金門遊的客群相對增加，運能需求持續加大，適時增加班次及放大機型，才能因應市場需要和帶動金門經濟發展。

(中時 )