台中市暴雨突襲，才興建3年多的台中火車站發生積水，立委何欣純（左1）到場會勘，查看截水溝直批「離譜」。（陳淑芬攝）

台中市受暴雨突襲，才興建3年多的台中火車站發生積水，立委會勘後，認為大平台的截水溝設計有問題。（陳淑芬攝）

台中市14日暴雨突襲，啟用才3年多的台中火車站積水，引發社會譁然。立委黃國書及何欣純15日先後各到場會勘，黃國書當場指出，是「設計有問題」，長達30公尺內的截水溝，竟沒排水孔，難怪會積水；何欣純更質疑，台中鐵路高架化工程花300多億元，蓋的新穎火車站竟淹水，實在離譜，「截水溝比我家浴室的小」。

在2018年啟用的台中火車站因14日下午的一場暴雨，排水不及發生積水，旅客進出火車站大平台、大廳、售票區及閘口通道等區域都要涉水而過。立委黃國書、何欣純及市議員黃守達等人先後會勘，鐵道局中部工程段段長金家麟、台中火車站長站葉仁和也到場說明。

台中火車站長站葉仁和表示，車站是半開放空間設計，平時都會定期清理截水溝，規劃設計時未考量極端氣候因素，一旦短時間強降雨，能無法及時宣洩，容易發生積水。

黃國書與黃守達兩人現場查驗截水溝，發現滴水線旁、長達30公尺內的截水溝竟沒有排水孔；且截水溝僅寬10公分、深3公分。

黃國書表示，台中車站二樓大平台和車站大廳積水，是截水溝「設計出了問題」，截水溝根本不敷使用，恐連平時雨勢就宣洩不及，當時設計單位是鐵道局及委託工程單位都要重新檢討排水管線及截水溝問題，未來4個月都是雨季，不能再發生積水事件。

鐵道局中部工程段段長金家麟指出，將在1周內改善排水孔，並在大台平滴水線外側增設截水溝，因應瞬間大雨設計新排水孔，預估在2個月內完成改善作業。

何欣純到場勘查時表示截水溝的斷面不足、深度不夠，設計要改善。她並強調，台中鐵道高架化花了300多億元，蓋新穎的火車站在2018年完成，是台中市的門面，不容許再淹水；截水溝的清理頻率不夠，導致雨水被堵塞，一定要改善。

(中時 )