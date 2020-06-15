香港女星葉璇近年把事業重心轉移大陸，今（15日）一早她突在微博爆氣點名3名工作人員「忘恩負義」，透露遭到背叛，同時曝光自己給3人的薪資待遇。

葉璇在微博發文：「忘恩負義、狗咬呂洞賓的所謂粉絲，就不要再來給我工作了，更加不要拖家帶口地介紹人來工作攪事兒添亂。這種人你們也要小心。」文末直接點名3位員工，並Tag他們的帳號，引發網友好奇發生什麼事。

葉璇微博發文。（圖／翻攝自微博）

從葉璇和網友的對話中，可得知工作人員每月的薪資是8500元人民幣（約台幣3萬4000元），2個月獎金就有2、3萬元人民幣（約台幣8、12萬元），換算下來每人每月約可領到2萬3500元人民幣（約台幣9萬4000元），且還免費提供三餐，待遇算不錯。

另外，葉璇還提到3名員工平時錯誤百出，但自己從沒和對方計較過粗心造成的損失，未料後來竟被背叛，而被點名的3人，只有一位曾發文「嚴以律己，寬以待人，做更好的自己了，才能期待更好的生活。」其他2人帳號則久未更新。

(中時電子報)