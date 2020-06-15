台灣偶像女團選秀節目《菱格世代DD52》找來楊丞琳、潘瑋柏擔任首席導師，陳漢典為節目助教。每一集邀請不同領域的飛行導師參與，首集選位賽邀請得過金曲獎最佳新人的台語樂團茄子蛋，還有從《偶像練習生》出道的陳立農，導師陣容相當強大，這也是陳立農第一次以導師的身分參加選秀綜藝節目，被問到在自己的團體中擔任什麼擔當，陳立農搞笑回答「應該是顏值吧」。

2018年參加《偶像練習生》獲得第二名組成團體出道的陳立農，就讀南強工商表演科的他，在台上遇到高中同學跟學姊，陳立農表示絕不會因為同校就不公平，因為掌握同學們在節目中的命運，陳立農選人時相當嚴謹，不斷讓選手們battle舞蹈，評選時問了四五次的「你們可以Battle嗎？」頗有「偶像練習生」製作人風範。

《菱格世代DD52》將分為4組PK，其中代表青春初戀的「粉紅梅花」組是平均年齡最小的一隊，意外引起導師間的年齡之戰，讓楊丞琳自嘲「只有陳立農的年紀離初戀比較近，我們都忘了什麼是初戀」，另外再聽到有年輕選手演唱1998年發行的「寫一首歌」時，2001年出道潘瑋柏還欣慰跟楊丞琳說如果知道這首歌，那應該會知道我們的歌，而2000年出道楊丞琳也直回「應該是在KTV聽一些大人唱才知道」，潘瑋柏也開玩笑說「我阿祖也都唱曖昧」也讓楊丞琳狠瞪潘瑋柏，節目中感情好的兩位導師時不時虧來虧去沒在客氣。

(中時 )