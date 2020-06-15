蘇宗怡主持的 TVBS《地球黃金線》推出全新網路獨家原創節目，節目網羅汽車媒體界專業車評汪廷諤(Michael)、黃振源(阿源)、陳奕宏(小捲) ，組成「黃金線戰隊」。Michael透露團隊一支影片常花一到兩天拍攝，再精粹為十分鐘影片，希望深入淺出地告訴大家更多新車資訊和汽車文化。

三位黃金試車組成員從小即展現對車的熱愛，Michael因為父親愛車，從小教他認車，激發他對汽車的興趣，學生時代就在改裝廠打工。阿源國中時為買汽車雜誌寧願餓肚子，「小時候零用錢不多，一天只有50塊，寧願只花10元買個包子，剩下錢就存起來買汽車雜誌」。小捲則是國小就開始看汽車品牌故事，曾發願要收集所有試駕過的車子模型，隨後笑說：「但發現這樣家裡會放不下這些收藏，因為一年會試駕上百台車！」本月17日起，每周三中午12點半推出全新網路獨家原創節目。

(中時 )