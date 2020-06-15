隨著陸美科技戰浮出檯面，美國政府追殺大陸電信設備巨頭華為更緊，今年5月中旬更發出任何企業只要是供貨含有美國技術的半導體產品給華為，都要經過美國政府審查，無疑是想斬斷華為所有後路。有消息指出，華為擬與南韓科技大廠三星電子合作，三星也在這場陸美之爭下漁翁得利。

據《日經中文網》報導，三星在智慧型手機與半導體領域的近年來被陸器緊緊追趕，陸美科技產業對立日趨激化，這反而替三星創造大好機會，華為半導體技術與先進製程供應遭到斷供，三星也趁機取得對手、全球晶圓代工龍頭台積電赴美設廠後，所空缺下來的產能。

台積電今年5月15日宣布，有意前往美國亞利桑那州設廠，用來生產5奈米製程，預計在2021年至~2029年投入120億美元的資本支出，2024年開始量產。不久後，三星於5月21日發出新聞稿指出，三星位於首爾以南的平澤廠區，第6條晶圓代工生產線已開始動工，將採用極紫外線（EUV）技術生產5奈米晶片，此座晶圓廠製造的晶片未來將用於5G網絡及高效能計算，預計在2021年投產，頗有與台積電較勁意味。

同時，三星電子副會長李在鎔也前往大陸陜西省西安市三星半導體記憶體工廠，2019年12月，三星決定投入80億美元資本支出，讓三星在大陸加強投資。

在陸美對抗下，大陸半導體廠商勢必更難以取得美國半導體製造設備，要實現先進製程量產穩定更加困難，導致大陸手機品牌只能依賴三星在西安的記憶體工廠。不過，就算三星目前有機會獲得華為轉單，但在陸美對抗愈發激烈之下，三星是否能躲過美國禁令安然無事，恐怕也不能樂觀。

市場調研機構Counterpoint公布最新報告，4月份智慧型手機出貨量增至6937萬台，年減幅41％，其中三星市場份額19.1％居次，華為以21.4％整體比重，首次超越三星，成為全球第一大的手機品牌。

主要原因為三星在印度市場受到新冠肺炎疫情衝擊，封鎖經濟所致，加上大陸經濟在3月中旬陸續恢復，消費市場強力復甦下推動華為市占躍升第一，但預料接下來幾個月，手機市占龍頭將回到三星手上。

Asia Times報導，華為與三星正在商討一項協議，若三星幫助華為生產5G晶片，華為將把部分市占讓給華為。但華為無法使用台積電生產的晶片，手機效能勢必下降，有助於三星穩固在智慧型手機市場的龍頭地位。

(中時電子報)